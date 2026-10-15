دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه استان خوزستان در بازدید میدانی کشتارگاه صنعتی دام و طیور این شهرستان، برای رفع نواقص موجود و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن، مهلت یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی حاتمیان گفت: این بازدید با هدف پایش دقیق زنجیره تولید فرآورده‌های دامی انجام شد و طی آن، روند نگهداری دام، فرآیند کشتار و نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در پی محرز شدن برخی تخلفات زیست‌محیطی و در راستای صیانت از حقوق عامه و تضمین سلامت غذایی شهروندان، مقرر شد طی مهلت یک‌ماه آینده، حوضچه دفع پسماند این واحد تعمیر و تعویض شود.

حاتمیان تصریح کرد: بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم compliance با استانداردهای بهداشتی، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.

در این بازدید هیئتی متشکل از رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست و رئیس اداره دامپزشکی دادستان را همراهی می‌کردند.