برداشت انار از هزار و ۹۰۰ هکتار از باغ‌های شرق مازندران آغاز شده و پیش‌بینی تولید سالانه این منطقه حدود ۲۷ هزار تن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، برداشت انار از باغ‌های شرق مازندران آغاز شده است؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار کشور، هر سال زمینه اشتغال ۴ تا ۵ هزار کارگر فصلی را فراهم می‌کند.

باغداران این منطقه امسال از کیفیت مطلوب، درشتی و زیبایی انار‌ها خبر می‌دهند؛ محصولی که حاصل ماه‌ها تلاش و رسیدگی باغداران است.

انار شرق مازندران در گونه‌های مختلفی از جمله شیرین، ملس، واندرفول و سوری تولید می‌شود و علاوه بر بازار‌های محلی، به شهر‌های تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان نیز ارسال می‌شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان و کارشناس کشاورزی این گزارش با اشاره به ظرفیت تولید انار در شرق مازندران گفت: حدود هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت انار اختصاص دارد و سالانه حدود ۲۷ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

صدیق افزود: میانگین تولید انار در این منطقه حدود ۱۲ تن در هکتار است و فصل برداشت تا اواسط آبان ادامه دارد.

انار سرشار از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی از جمله پلی‌فنول‌ها و آنتوسیانین‌هاست که در محافظت از سلول‌های بدن در برابر استرس اکسیداتیو نقش دارند.

حدود ۲ و نیم درصد انار کشور نیز در باغ‌های مازندران تولید می‌شود.

گزارش از بنیامین مرشدی