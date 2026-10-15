به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و انتقال پیام همدردی مردم و دانش‌آموزان این کشور به خانواده‌های شهدای میناب، شب گذشته وارد اصفهان شدند.

این کاروان ۲۵ نفره که حرکت خود را از شهر دیاربکر ترکیه آغاز کرده است، تاکنون از شهر‌های ارومیه، تبریز، زنجان، تهران و قم عبور کرده و پیش بینی می‌شود ۲۷ مهرماه وارد بندرعباس شوند و ۲۸ مهر به میناب برسند.