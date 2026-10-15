محمدامین نادریان جوان ۲۴ ساله مهدیشهری است که جهان را نه با چشم سر، که با عمقِ جان و چشمِ دل تماشا می‌کند و با هر قدم، معنای راستینِ اراده را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این جوان کوشا که دانشجوی ترم هفتم رشته روانشناسی است در یک سالگی هر دو چشم خود را بر اثر بیماری از دست داده ولی باعث نشده عزم خود را برای داشتن اراده پیروزی از دست بدهد.

در تقویم، روزی به نام عصای سفید ثبت شده است؛ به بهانه این روز، به سراغ روایتی از جنس نور، تحصیل در اوج سختی‌ها و صدای رسای امید را ببینید داستانی که ثابت می‌کند تاریکی، هرگز حریف گام‌های استوار انسان‌های روشن‌دل نمی‌شود.