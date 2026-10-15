مردم مبعوث شده در دویست و بیست و هشتمین شب از حضور خود در میدان بر حفظ وحدت و انسجام تاکید کردند.

در دویست و بیست و هشتمین شب حضور حماسی مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امت مبعوث شده بار دیگر با تاکید بر اتحاد مسئولان و مردم گفتند تا پای جان برای حفظ آرمان‌های امام خمینی (ره) و امام شهید خامنه‌ای می‌ایستیم.

در تجمع‌های شبانه در گوشه وکنار استان شرکت کنندگان با حضور گسترده خود همچنین بر تداوم همراهی و حمایت از انقلاب و رزمندگان تأکید کردند.

حضور این شب‌های مردم در خیابان‌ها و میادین قوت قلبی است برای نیرو‌های مسلح که برای دفاع از این خاک مقدس جان بر کف آماده‌اند.