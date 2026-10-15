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۱۴ هزار قطعه زمین در استان کرمان در مراحل آمادهسازی برای واگذاری به متقاضیان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛معاون عمرانی استاندار کرمان در آیین قرعهکشی الکترونیکی ۲۲۱ قطعه زمین ویژه متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهر ماهان کرمان اعلام کرد: تأمین مسکن و فراهمکردن زمینه خانهدار شدن جوانان و خانوادهها از طریق اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با جدیت پیگیری می شود.
علی اصغر ذاکری هرندی افزود:در راستای سیاستهای دولت برای تأمین مسکن، پنجهزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی حریم شهرهای استان به محدوده شهری الحاق شده و ۱۴ هزار قطعه زمین نیز در مراحل آمادهسازی، زیرسازی و پلاکبندی برای واگذاری به متقاضیان قرار دارد.