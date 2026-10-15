به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛معاون عمرانی استاندار کرمان در آیین قرعه‌کشی الکترونیکی ۲۲۱ قطعه زمین ویژه متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهر ماهان کرمان اعلام کرد: تأمین مسکن و فراهم‌کردن زمینه خانه‌دار شدن جوانان و خانواده‌ها از طریق اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با جدیت پیگیری می‌ شود.

علی اصغر ذاکری هرندی افزود:در راستای سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن، پنج‌هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی حریم شهر‌های استان به محدوده شهری الحاق شده و ۱۴ هزار قطعه زمین نیز در مراحل آماده‌سازی، زیرسازی و پلاک‌بندی برای واگذاری به متقاضیان قرار دارد.

بگفته وی در نیمه نخست امسال ی، بیش ازهزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پنج سایت نهضت ملی مسکن استان آماده واگذاری شده است