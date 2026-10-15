به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان اوز گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، تیم سیار پایگاه انتقال خون لارستان در این جمعیت مستقر شدند؛ و مردم نوع دوست این شهرستان ۳۰ واحد خون اهدا کردند.

حمیدرضا رشیدی افزود: در این پویش اهدای خون مردم نوع دوست شهرستان اوز ۳۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

او در پایان بیان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و در راستای کمک به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است و این مشارکت مردمی جلوه‌ای از ایثار، همدلی و نوع‌دوستی به شمار می‌رود.

اِوَز شهری در جنوب استان فارس و مرکز شهرستان اوز و در ۳۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز در دشتی میان دو رشته کوه از دنباله کوه‌های زاگرس جنوبی واقع شده است.