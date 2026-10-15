به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی با مدیران و کارکنان بازرسی استان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

زارع در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های بازرس کل و همکاران ایشان اظهار داشت: نظارت و بازرسی مؤثر، یکی از ارکان مهم سلامت اداری، پیشگیری از تخلفات، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی است که نقش سازمان بازرسی در این راستا بسیار مهم است.

وی افزود: بازرسی با نظارت دقیق و ارائه تذکرات و راهکار‌های اصلاحی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسریع در حل مشکلات مردم ایفا کند.

زارع بیان کرد: رویکرد مدیریت استان نیز بر قانون‌مداری، شفافیت، پاسخ‌گویی و مقابله با هرگونه فساد اداری استوار است. معتقدیم نظارت باید در کنار پیشگیری از تخلف، به اصلاح فرایندها، رفع موانع اجرایی و افزایش کارآمدی نظام اداری منجر شود.

استاندار بوشهر گفت: هر چه دولت الکترونیک توسعه بیشتری پیدا کند، بقینا جریان امور مردم، بیشتر تسهیل می‌شود و همچنین موجب شفافیت و قانون‌مداری بیشتری خواهد شد.