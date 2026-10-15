وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا «نسبت به یک شکست دیگر در سازمان ملل نگران و مضطرب است و آمریکا با باج‌خواهی به‌دنبال تغییر آرا علیه تحریم‌های هاوانا است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا «نسبت به یک شکست دیگر در سازمان ملل نگران و مضطرب است» و در حال «اعمال فشار و باج‌خواهی از سران کشور‌ها و دولت‌های مختلف» است تا آنها را به تغییر رأی‌شان وادارد.

رودریگز افزود: او با دروغ‌های مکرر و اقدامات جدیدش، تلاش می‌کند تا بر مجازات دسته‌جمعی که بر مردم کوبا تحمیل کرده است، سرپوش بگذارد.