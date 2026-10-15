به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: ۳ نفر حفار غیرمجاز در نزدیکی آب انباری از آثار غیر ثبتی واجد ارزش تاریخی در بخش انارک شهرستان نائین به همت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و با همکاری و هماهنگی عوامل انتظامی شهرستان دستگیر شدند.

علی قربانپور افزود: وسایل حفاری این متخلفان ضبط و پرونده آنها تحول مراجع قضایی شد.

شهر انارک در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرستان نایین قرار دارد.