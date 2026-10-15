به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول اعزام دانشجویان گفت: این دانشجویان از دانشگاه‌های بوعلی، صنعتی، علوم پزشکی، ملی مهارت، ملایر، تویسرکان و نهاوند هستند که قرار است به مدت سه روز از یادمان‌های شهدا در مناطق عملیاتی شمال غرب کشور دیدن کنند.

خانم غیاثی افزود: امسال در برنامه جدیدی قرار است دانشجویان ۲۶ استان کشور هم قبل از عزیمت به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور، به مدت یک روز در همدان از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کنند.

او هدف از برپایی اینگونه سفر‌ها را برای دانشجویان، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد.