به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان دوره اول متوسطه آذربایجان‌غربی در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با درخشش و افتخارآفرینی خود، جلوه‌ای از خلاقیت، توانمندی و ظرفیت‌های ارزشمند نسل آینده‌ساز استان را به نمایش گذاشتند.

در انی رقابتها ده تن از دانش دوره اول متوسطه آذربایجان‌غربی در رشته های مناظره علمی، علوم آزمایشگاهی، پژوهش و دست سازه و زبان و ادبیات فارسی موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شده اند.

این موفقیت، حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموزان مستعد، همراهی خانواده‌ها و نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعدادها، تقویت روحیه پژوهشگری و شکوفایی اندیشه‌های نو است.