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ده تن از دانشآموزان دوره اول متوسطه آذربایجانغربی موفق به کسب رتبه های برتر در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشآموزان دوره اول متوسطه آذربایجانغربی در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، با درخشش و افتخارآفرینی خود، جلوهای از خلاقیت، توانمندی و ظرفیتهای ارزشمند نسل آیندهساز استان را به نمایش گذاشتند.
در انی رقابتها ده تن از دانش دوره اول متوسطه آذربایجانغربی در رشته های مناظره علمی، علوم آزمایشگاهی، پژوهش و دست سازه و زبان و ادبیات فارسی موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شده اند.
این موفقیت، حاصل تلاش و پشتکار دانشآموزان مستعد، همراهی خانوادهها و نقشآفرینی معلمان در پرورش استعدادها، تقویت روحیه پژوهشگری و شکوفایی اندیشههای نو است.