۸۳۰ خانوار عشایری استان زنجان با برخورداری از ۶۰ هزار رأس دام سبک، سالانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۰۰ تن شیر تولید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۸۳۰ خانوار عشایری استان با برخورداری از ۶۰ هزار رأس دام سبک، سالانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۰۰ تن شیر تولید می‌کنند.

محمدرضا امین‌ارفع با بیان اینکه جمعیت عشایری استان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر است، افزود: این خانوار‌ها در ۲۱ کانون قشلاقی مستقر هستند و از حدود ۳۵ منطقه ییلاقی در داخل و خارج استان برای فعالیت‌های دامداری و کوچ استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تولید سالانه ۱۳ تن ماست، ۳ تن روغن و ۳ تن کشک در جامعه عشایری استان گفت: عشایر در تأمین محصولات دامی و امنیت غذایی نقش مؤثری دارند.

رئیس اداره امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تأمین راه دسترسی مناسب، آب شرب پایدار، تسهیلات کم‌بهره و خدمات بهداشتی و دامپزشکی را از مهم‌ترین نیاز‌های عشایر برشمرد.

امین‌ارفع همچنین از راه‌اندازی فروشگاه گوشت عشایری در استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کوتاه‌کردن مسیر عرضه محصولات، کاهش واسطه‌ها و عرضه مستقیم گوشت تولیدی عشایر به مصرف‌کنندگان انجام شده است.