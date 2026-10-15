قاچاقچی سوختِ پرونده خرید و حمل سه هزار و ۲۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط در سربیشه خراسان جنوبی به پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده خرید و حمل سه هزار و ۲۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش چهار میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ چهار میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و برای تغییرات نامتعارف در خودرو جهت حمل سوخت قاچاق علاوه بر اصلاح وسیله نقلیه به پرداخت ۸۱۰ میلیون ریال و در مجموع به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.