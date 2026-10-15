معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در مدارس، گفت: با مشارکت دستگاه‌های مختلف و اجرای کار قرارگاهی، زمینه برای تقویت برنامه‌های تربیتی و نقش‌آفرینی مؤثرتر نوجوانان فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صادق حسین زاده ملکی در کارگروه ارتقای دینداری نوجوانان که برگزار شد، با اشاره به برخی فعالیت‌های انجام شده در این معاونت گفت: تحول در حوزه پرورشی، تغییر ریل اساسی در برنامه‌ها، تغییر ریل برنامه‌ها به سمت فوق برنامه و متن از جمله این فعالیت‌ها بوده است.

وی افزود: در مسائل جنگ و بحران‌های کشور نیز اقدامات موثری انجام شد. ضلع سوم فعالیت‌ها نیز این بود که اتفاقات فرهنگی تربیتی که باید در فضای مدارس رقم بخورد دنبال شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش گفت : توسعه و تقویت فعالیت‌های پرورشی نیز در این راستا اهمیت بسیاری دارد یکی از موارد مورد تاکید، لزوم توجه به کار‌های فرادستگاهی است تا اتفاقات خوبی برای دانش آموزان و جوانان بیافتد.

معاون پرورشی و فرهنگی افزود : با میدان داری دستگاه‌ها و معاونت پرورشی و فرهنگی، کار قرارگاهی واقعی انجام خواهیم داد و به زیست بوم مدرسه توجه خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه هسته عملیات فرهنگی دقیق را پایه گذاری خواهیم کرد، گفت: با توجه به فرصت‌های پیش رو و بعثت مردمی، همچنین تاکید فرمایش رهبر شهید انقلاب، باید تلاش کرد ضمن استمرار بر روی یک نقطه کانونی تحت عنوان عملیات نوجوان، انقلاب و کشور را به تمام آرزوهایش برسانیم.

همچنین مدیرکل قرآن، عترت و نماز نیز جزئیات برنامه‌های دبیرخانه برنامه راهبردی ارتقای دینداری نوجوانان را توضیح داد و گفت : تدوین دستورالعمل و تشکیل کمیته‌های عملیاتی، استانی و مناطق؛ پیگیری و تشکیل هیات اندیشه ورز؛ تعیین شاخص‌های ارزیابی کمیته‌های عملیاتی؛ تدوین برنامه اقدام کمیته‌های عملیاتی جز اقدامات و شرح وظایف این دبیرخانه است.

میکائیل باقری افزود : در این دبیرخانه کمیته‌های مختلفی مانند کمیته روحانیت؛ معلمان و مربیان؛ هنر و فضای مجازی؛ خانواده؛ نوجوان کنشگر؛ فعالان تربیتی و موسسات مردم نهاد راه اندازی شده است که ذیل آنان، اقدامات موثری درحال شکل گیری است.