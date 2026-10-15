­رئیس اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به مشکلات موجود در زمینه حریم پایتخت گفت: موضوعی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، محدوده‌هایی است که دارای تداخل مدیریتی هستند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی مزینانی با بیان اینکه این محدوده‌ها به‌ویژه در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۱۵، قرار دارند، افزود: بخشی از تکالیف مرتبط با این موضوع بر عهده جهاد کشاورزی و فرمانداری است، اما ما نیز موضوعات را رصد می‌کنیم و گزارش می‌دهیم.

وی ادامه داد: تخلفات را به‌صورت ماهانه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌کنیم و تعاملات خوبی نیز با مجموعه قضایی داریم و موضوعات را از این مسیر پیگیری می‌کنیم.

رئیس اداره کل حریم شهر تهران تصریح کرد: در بحث رفع اثر تخلفات در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی، عملکرد به‌مراتب پایین‌تر از محدوده قانونی شهر تهران است و تقریباً نیمی از تخلفاتی که طی یک سال گذشته شناسایی کرده‌ایم، همچنان باقی مانده است.

مزینانی خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم تا از ظرفیت جهاد کشاورزی استفاده کنیم. همچنین اعلام کرده‌ایم که تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری تهران برای پیگیری این موضوعات پای کار هستند و تا رفع کامل تخلفات در محدوده‌های بلافصل حریم شهر تهران، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

­رئیس اداره کل حریم شهر تهران درادامه از رفع اثر بیش از ۹۵ درصد تخلفات شناسایی‌شده در محدوده قانونی شهر تهران خبر داد و گفت: شرایط برخورد با تخلفات در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی متفاوت است و در این بخش‌ها، به‌ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی پایتخت، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.