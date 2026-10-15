دویست و بیست و هشتمین شب ایستادگی مردم خراسان شمالی ، روایت عهدی است که به رغم سختی‌ها نشکست و مردم استوارتر از همیشه پای آن ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، تجمعات شبانه فقط یک تجمع نیست، میثاقی برای همدلی است تا ایران بماند، ایرانی که در سایه اتحاد ملت خود بر تمام مشکلات فائق آمده است.

خیابان‌ها در این ۲۲۸ شب راوی مقاومت ملتی هستند که تا پای جان خود برای عزت و سربلندی وطن ایستاده و در این راه، پیر، جوان، کودک، زن، سرما، گرما و حتی بمباران‌های ددمنشانه دشمنان تاثیری نداشت چراکه این ملت برای برافراشته بودن پرچم خود در کوی و برزن شهر‌ها و روستا‌ها سر از پا نمی‌شناسد.

آنچه از این شب‌های پیاپی دیده می‌شود، بیش از هر چیز روحیه ایستادگی است؛ روحیه‌ای آمیخته با انگیزه، احساس مسئولیت بطوریکه نسل جدید در کنار نسل دفاع مقدس ایستاده و مقاومت خواست ملتی عزتمند است که تا پای جان مانده است.

دویست و بیست و هشتمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت و خونخواهی قائد شهید امت در فاروج

مردم ولایتمدار اسفراین در موج دویست‌ و بیست‌ و هشتمین تجمعات شبانه، با حضور در صحنه بر تداوم همراهی و پایداری خود تأکید کردند.