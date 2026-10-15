به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سردار رمضان شریف دیشب در آیین رونمایی از هفت عنوان کتاب در ارتباط با دلاوری یگان های رزم خراسان رضوی در مشهد افزود: انقلاب اسلامی ایران همچنان در کانون توجه همه مردم عالم است و بیشترین توجه رسانه ها و افکار عمومی دنیا امروز معطوف به جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران راه جدیدی در مقابل ملت های عالم قرار داد و برای ملت ایران سربلندی و افتخار به ارمغان آورد. آمریکا همه ظرفیت های خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب به کار بست و همه استعداد و دارایی های خود در منطقه و اروپا را به خدمت گرفت تا نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت را متوقف کند اما ناکام ماند و راه به جایی نبرد.

سردار شریف گفت: این که آمریکا و رژیم صهیونیستی خود به میدان آمدند بیانگر این است که دیگر عمال آنها ابزاری برای این اقدام نداشتند و خودشان با همه ظرفیت پای کار آمدند اما نقشه راه آنها هنوز افشا نشده است و مطمئن هستیم طرح آنها بسیار پیچیده تر از آن بود که به این سادگی پا به میدان بگذارند و در تله انقلاب اسلامی گرفتار شوند.

وی افزود: آنها تصور کردند اگر فرماندهان و مسئولان کشور را به شهادت برسانند می توانند به این نظام و انقلاب ضربه بزنند اما موفق نشدند و با به شهادت رساندن رهبر جمهوری اسلامی ایران ریسک بزرگی کردند که هزینه بزرگی برای آنها همراه خواهد داشت و تاوان سختی پس خواهند داد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه اضافه کرد: دوران آمریکا و اسراییل به پایان رسیده است. آمریکا و اسراییل وقتی برای براندازی نظام ۴۷ ساله انقلاب اسلامی اقدام کردند همه توان خود را به‌کار گرفتند و طبق اذعان خودشان قرار بود بین سه تا پنج روز این کار را به پایان برسانند اما این هیاهوها راه به جایی نبرد و در فرسایشی شدن جنگ نیز راه به جایی نخواهند برد و فصل ضربه خوردنشان است و هیچ نگرانی ای در کشور در این خصوص نباید وجود داشته باشد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: به اتکای خداوند، آموزه های قرآن و وجود رهبر فرزانه و شجاع با تکلیف و انجام وظیفه شرعی خود می جنگیم و تا زمانی که در این راه ثابت قدم هستیم پیروزی از آن ماست.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: اگر کشوری در یک جنگ شکست بخورد فرزندان آن ملت احساس حقارت می کنند و پیروزی از آن ملت ایران است.