هشدار زرد فارس به نارنجی ارتقا یافت و تشدید بارش‌های رگباری و خطر سیلابی شدن مسیل‌ها در کمین استان است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،قاسم حسینی، مدیر کل هواشناسی استان فارس با اخطار سطح نارنجی و تشدید بارش‌های رگباری طی ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه تا اواخر وقت پنج شنبه ۲۳ مهر در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری باران همراه با افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط بارش تگرگ، نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی اضافه کرد: این سامانه در روز پنج شنبه ۲۳ مهر، در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های غربی، مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال غرب استان فعال است.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده باران، همه مناطق شهرستان‌ها را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

او گفت: لغزندگی جاده ها، سیلابی شدن مسیل ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت، اثر مخاطره این سامانه است.

حسینی توصیه کرد: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز شود و در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها عبور و توقف نشود.