به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون، گفت: اعضای خانه هلال شهر بالاده کازرون با همکاری پایگاه سیار سازمان انتقال خون ۳۶ واحد خون، به بیماران نیازمند اهدا کردند.

سعید دهقان افزود: این اقدام با هدف کمک به تأمین ذخایر خونی کشور و فراهم‌سازی خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران انجام شد.

شهر بالاده در فاصله ۵۰ کیلومتری کازرون و در مسیر شهر‌های فراشبند و فیروزآباد استان فارس قرار دارد.