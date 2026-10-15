در آستانه روز پرستار، از پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های همدان و بهار قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه ۴۳۰ پرستار در این مدیریت به بیماران استان خدمات ارائه می‌دهند، گفت: امروز از پرستاران بیمارستان آتیه همدان، پلی کلینیک شهید شهبازی، و درمانگاه‌های شهید سپهری همدان و شهر بهار تجلیل شد.

حسن عروتی مقدم افزود: همچنین پنج شنبه ۲۳ مهر هم در مراسمی به میزبانی ملایر، از پرستاران بیمارستان شهید غرضی این شهر تجلیل می‌شود.