معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای خط‌کشی بیش از ۳ هزار و ۳۹۰ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در این مدت علاوه بر خط کشی ۳ هزار و ۳۹۲ کیلومتر از راه‌های استان، مجموعه‌ای از عملیات نصب علائم، تجهیز راه‌ها و اصلاح حاشیه مسیر‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد اجرا شد.

سید محمد فرخی افزود: همچنین در این مدت، ۵ هزار و ۳۱۹ عدد تابلو اخطاری و انتظامی برای محور‌های استان طراحی، ساخته، جانمایی و نصب و همچنین عملیات نصب و تعمیر تابلو‌های اطلاعاتی به مساحت ۵۰۰ مترمربع نیز انجام شده است.

وی گفت: در همین مدت، عملیات نصب گاردریل و حفاظ به طول ۶ کیلومتر اجرا شد و بیش از ۹۷ کیلومتر از شیب شیروانی راه‌های استان اصلاح شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: این اقدامات در چارچوب برنامه نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌های استان، با هدف بهبود بهبود بخشندگی راه‌ها و ارتقای کیفی سطح خدمات برای کاربران جاده‌ای انجام شده است.