هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه ۲۶ و سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و همچنین بررسی برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و اخذ رای اعتماد را در دستور کار قرار داه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان طرح نفوذ با سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با نهاد‌های بیگانه در کشور در اجرای ناده ۱۰۰ قانون ایین نامه داخلی مجلس با الویت در دستور قرارگرفت

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در اجرای ماده ۱۰۰ قانون ایین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون ایین نامه داخلی ممجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون ایین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در اجرای ماده ۱۰۰ قانون ایین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلویت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ ابان ۱۳۸۹، ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر.

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) شماره ۱۳۸

همچنین موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد

۱. بررسی برنامه و صلاحیت اقای مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و اخذ رای اعتماد در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ ایین نامه داخلی مجلس

۲. سوال آقای مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده محترم اردکران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اثتصادی و دارایی

۳. انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها