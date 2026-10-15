طرح حیات (حلقه‌های یادگیری تربیت‌بدنی) با حضور مدیران و کارشناسان مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های ورزشی در مدارس ابتدایی تشکیل شد.

خدادادی افزود: در قالب این طرح، گروه آموزشی درس تربیت‌بدنی با تشکیل حلقه‌های یادگیری، آموزش‌های تخصصی و کاربردی را برای مدیریت اصولی زنگ‌های ورزش، ارائه می‌دهد تا آموزگاران بتوانند بر اساس نیاز‌های دانش‌آموزان، فعالیت‌های بدنی را به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی کنند.