مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده گفت: مدرسه عشایری محل پرورش و خلق مهارت‌های جدید است و محیطی یادگیرنده برای همه عمر دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میترا تیموری در جمع دانش آموزان و معلمان دبیرستان شبانه روزی حضرت معصومه «س» عشایری فارس در شیراز گفت:برای تحقق عدالت آموزشی باید توجه ویژه‌ای به دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار و عشایری داشته باشیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده گفت: دانش اموزان عشایری بسیار با انگیزه‌تر از سایر دانش آموزان هستند و باید زمینه کشف استعداد‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم شود.

تیموری گفت: مدرسه عشایری محل پرورش و خلق مهارت‌های جدید است و محیطی یادگیرنده برای همه عمر دانش آموزان است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده گفت: دانش آموزان عشایری بسیار قدرشناس هستند و اگر همه ما شبانه روز برای این دانش آموزان کار کنیم باز هم کم است.

تیموری گفت: وزیر آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای به دانش آموزان عشایر و روستایی دارند و در برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «نماد» که امسال با هدف کشف استعداد‌ها اجرا می‌شود میتوان خدمت بسیار خوبی برای کشف استعداد‌های دانش آموزان عشایری بهره گرفت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده برگزاری دوره‌های مفید و موثر برای دانش آموزان و معلمان عشایری بسیار مهم است.

تیموری گفت: باتوجه به اینکه دانش آموزان عشایری در دوره‌های متوسطه در مدارس شبانه روزی تحصیل می‌کنند باید امکانات مناسبی نیز مانند کتابخانه و تجهیزات ورزشی برای ان‌ها فراهم شود و این حق آنها است.

خاطر نشان می‌شود: در این بازدید که سیده معصومه دستغیب؛ مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در امور زنان و میثم رضازاده چگینی؛ مدیر آموزش و پرورش عشایر فارس نیز حضور داشتند مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده از بخش‌های مختلف این آموزشگاه شامل کلاس‌های درس و‌خوابگاه بازدید و در نماز جماعت دانش آموزان و معلمان نیز شرکت کرد.