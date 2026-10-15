نشست شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با سه دستورکار مدیریت محله‌محور، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و عفاف و حجاب برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در این نشست، اظهارات توهین‌آمیز وزیر امور خارجه آمریکا علیه ملت ایران را محکوم کرد و گفت: ایران با پیشینه چند هزار ساله و میراث ارزشمند فرهنگی، علمی و تمدنی، جایگاه تاریخی و هویت ریشه‌دار خود را حفظ کرده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان نیز از شناسایی ۳۱۳ محله مستعد برای اجرای طرح محله‌محوری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸۰ محله در شهرستان اراک و مابقی در سایر شهرستان‌های استان قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی هم بر تشکیل کمیته تخصصی برای پایش و ارزیابی محله‌های منتخب تأکید کرد و مردمی‌سازی امور و افزایش مشارکت شهروندان را از اهداف این طرح دانست.

در بخش دیگری از نشست، استاندار مرکزی با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات انرژی و کاهش تولید گاز کشور، مدیریت مصرف برق و گاز را ضروری دانست و بر اجرای مقررات مربوط به برخورد با دستگاه‌های اجرایی پرمصرف تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز اصلاح الگوی مصرف برق، گاز، بنزین و آب و پرهیز از اسراف را از ضرورت‌های عبور از شرایط حساس پیش‌رو عنوان کرد.

در موضوع عفاف و حجاب هم رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بر توجه بیشتر کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سیاست‌های این حوزه تأکید کرد.

در این نشست، تقویت مشارکت مردمی در مدیریت محلات، اصلاح الگوی مصرف انرژی و توجه به عفاف و حجاب به‌عنوان سه محور مهم فرهنگی و اجتماعی استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.