به مناسبت روز جهانی عصای سفید، محفل ادبی جمعی از روشندلان استان همدان در مجتمع فرهنگی عین القضات همدانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، احمد زارعی، دبیر انجمن ادبی نابینایان و کم بینایان استان همدان گفت: محفل ادبی هنری روشندلان استان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ چهارشنبه هر هفته در مجتمع فرهنگی عین القضات برگزار می‌شود.

حمزه وزیری تابش، نایب رئیس انجمن ادبی نابینایان و کم بینایان استان هم اطلاع رسانی به مردم در زمینه خطوط ویژه روشندلان که به صورت سنگ فرش برجسته در خیابان ها، ایجاد شده است، را خواستار شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن نابینایان و کم بینایان استان همدان نیز با تاکید بر رفع مشکل اشتغال روشندلان با همکاری سازمان‌های مختلف، آموزش را از دیگر نیاز‌های این قشر برشمرد و گفت: برای رفع مشکل اسکان و آموزش روشندلان ساکن در شهر‌ها و روستا‌های مختلف استان، نیازمند خوابگاه هستیم.

حسین آقامحمدی، تهیه تجهیزات موردنیاز روشندلان، بیمه تکمیلی، با هدف تامین دارو و درمان روشندلان و فرهنگ سازی برای تسهیل تردد روشندلان در جامعه را از دیگر نیاز‌های این قشر برشمرد.

در این مراسم به جمعی از روشندلان استان، عصا اهدا شد.