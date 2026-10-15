مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از مقاوم‌سازی پل حافظ خبر داد و گفت: اقدامات فنی لازم برای این پل انجام خواهد شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی با اشاره به وضعیت ایمنی پل‌های پایتخت از جمله پل حافظ گفت: شناسایی مشکلات و بازدید‌های چشمی از پل‌ها توسط مناطق شهرداری انجام می‌شود و در صورت نیاز به مقاوم‌سازی سازه‌ای، سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران اقدامات لازم را برعهده می‌گیرد.

صداقتی با بیان اینکه برنامه مقاوم‌سازی پل حافظ در دستور کار شهرداری است، تاکید کرد: با اجرای عملیات مقاوم‌سازی، مشکلات فنی پل در این زمینه برطرف می‌شود.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی شهر تهران گفت: هفته آینده مرحله‌های اول و سوم محور دوگاز و فاز دوم تقاطع شهر آفتاب در محل اتصال این مجموعه به بزرگراه تهران ـ قم به بهره‌برداری خواهد رسید.

صداقتی افزود: تقاطع شهید ستاری و شهید فهمیده، پل طبقاتی بعثت، شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید بروجردی و پروژه‌های مرتبط با شهر آفتاب نیز از دیگر طرح‌های مهم عمرانی در حال اجرا در تهران هستند.