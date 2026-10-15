به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه ۷ دیدار به صورت همزمان برگزار شد.

در مهم‌ترین دیدار امشب تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد میزبان پاری سن‌ژرمن بود که در نهایت این دیدار با برتری ۴ بر ۲ پاری‌سن‌ژرمن به پایان رسید.

در نیمه اول و در دقیقه ۱۳ دزیره دوئه با شوت محکم توانست دروازه تیم میزبان را باز کند. در دقیقه ۱۵ دزیره دوئه ارسال زیبایی داشت که عثمان دمبله با ضربه سر گل دوم تیمش را به ثمر رساند، اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۳۲ ویتینیا با بغل پای فنی برای سومین بار دروازه دوناروما را باز کرد تا در ۴۵ دقیقه اول خیال هواداران پس اس جی راحت شود.

در دقیقه ۵۳ ارلینگ هالند موفق شد یکی از گل‌های خورده تیمش را جبران کند و اختلاف گل به عدد ۲ رسید. در دقیقه ۶۴ مگنس آکلیوش با شوت محکم توانست گل چهارم پاری سن ژرمن را بزند.

در دقیقه ۷۵ باز هم ارلینگ هالند توانست در محوطه هجده قدم با بغل پا گل دوم منچسترسیتی را به ثمر برساند. در نهایت این دیدار با برتری شاگردان انریکه به اتمام رسید.

پاری سن‌ژرمن با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول لیگ قهرمانان قرار گرفت.

رئال مادرید و ژوزه مورینیو هم در شرایطی پا به ورزشگاه المپیکو گذاشتند که از بازی با رم، ۳ امتیاز را می‌خواستند. رو تا اواسط نیمه دوم و با درخشش مالن، ۳ بر یک از میهمان خود پیش بود، اما رئال مادرید توانست به بازی برگردد و در نهایت به برتری ۴ بر ۳ برسد. مورینیو که سابقه مربیگری در رم را داشت، مشت محکمی به صورت تیم اسبق خود زد.

سایر نتایج هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

رم ۳ _ رئال مادرید ۴

استون ویلا ۶ _ فنرباغچه صفر

رئال بتیس ۳ _ پورتو ۲

بوده‌گلیمت یک _ دورتموند صفر

شاختار ۳ _ آک آتن یک

لاسک ۳ - ۶ لیورپول

فاینورد ۳ - ۲ کومو