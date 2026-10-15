ادارات با توجه به محدودیت انرژی، در مدیریت مصرف گاز و برق همکاری کنند تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

گاز منازل و بیمارستان‌ها، اولویت زمستانه قزوین

گاز منازل و بیمارستان‌ها، اولویت زمستانه قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، استاندار در جلسه کمیته انرژی استان با تأکید بر ضرورت آمادگی برای زمستان گفت: محدودیت‌های انرژی، شرایط جنگی، احتمال سرمای شدید و بارش‌های ناشی از پدیده ال‌نینو، پیش‌بینی سناریو‌های مختلف برای جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های روزانه را ضرورت می‌بخشد.

محمد نوذری تأمین گاز بخش خانگی و ذخیره‌سازی سوخت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را از اولویت‌های استان دانست و افزود: فرمانداران باید مدیریت انرژی در شهرستان‌ها را با جدیت دنبال کنند؛ همچنین اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و جلب مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف انرژی، در دستور کار باشد.

وی با اشاره به اولویت تأمین سوخت واحد‌های تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی هم اظهار داشت: تولید محصولات کشاورزی مستقیماً با امنیت غذایی مردم ارتباط دارد و لازم است نیاز‌های واقعی این واحد‌ها به‌درستی شناسایی و سوخت موردنیاز آنها تأمین شود.

استاندار با بیان اینکه محدودیت گاز می‌تواند به افزایش مصرف برق منجر شود، اضافه کرد: در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز باید ذخیره‌سازی سوخت با نظارت دقیق انجام شود و پیگیری دوگانه‌سوز کردن واحد‌های تولیدی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.