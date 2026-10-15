به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، به میزبانی شهر لاس‌وگاس در کشور آمریکا برگزار شد و در میان نمایندگان کشورمان، نام یک مازندرانی بیش از همه درخشید. یاسین یزدی، فرنگی‌کار جوان و خوش‌آتیه اهل چمستان نور در استان مازندران، با عملکردی درخشان موفق شد به مدال طلای وزن ۸۷ کیلوگرم این رقابت‌ها دست یابد.

مسیر پرفراز و نشیب یزدی تا طلای جهان

یزدی در این رقابت‌ها مسیری دشوار، اما مقتدرانه را طی کرد. او در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و سپس در دور دوم، با نمایشی خیره‌کننده و بهره‌گیری از فنون ناب، حریف خود از صربستان را با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر شکست داد. در ادامه، این فرنگی‌کار مازندرانی در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف حریفی از آذربایجان رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

در مرحله نیمه‌نهایی، یزدی مقابل حریف خود از نروژ قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ از سد او گذشت تا جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند. سرانجام، او در دیدار فینال نیز با غلبه بر حریف خود از قزاقستان، به مدال طلای جهان دست یافت و نامش در تاریخ کشتی مازندران ماندگار شد.

جایگاه یزدی در کشتی مازندران و ایران

یاسین یزدی، متولد سال ۱۳۸۲ در شهرستان نور استان مازندران، یکی از چهره‌های نوظهور و امیدوارکننده کشتی فرنگی ایران محسوب می‌شود. او پیش از این نیز در رقابت‌های قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال نقره شده بود و در مسابقات جهانی جوانان نیز عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورده است.

رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان؛ میدانی برای اثبات شایستگی

رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان، فرصتی برای کشتی‌گیران جوان است تا توانمندی‌های خود را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارند و برای حضور در تیم ملی بزرگسالان آماده شوند. در این دوره از مسابقات، تیم ایران با ترکیبی از کشتی‌گیران جوان و باانگیزه در لاس‌وگاس حاضر شده بود و یاسین یزدی یکی از امید‌های اصلی برای کسب مدال طلا در این رقابت‌ها بود که این مهم محقق شد.

پیام قهرمانی؛ آینده‌ای روشن برای کشتی مازندران

قهرمانی یاسین یزدی در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال، نه‌تنها افتخاری بزرگ برای استان مازندران و شهرستان نور، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی فرنگی ایران است. این دستاورد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر روی استعداد‌های جوان و حمایت از آنان، می‌تواند به کسب افتخارات بزرگ در عرصه‌های بین‌المللی منجر شود.