به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه گفت: در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست زیرکوه و پاسگاه انتظامی آهنگران در منطقه آهنگران، یک فرد متخلف که اقدام به شکار غیرقانونی کرده بود بازداشت شد.

محمدرضا جوان افزود: از فرد متخلف دستگیر شده، مقادیری گوشت متعلق به شکارغیر مجاز یک رأس قوچ وحشی به همراه یک قبضه سلاح،۱۹ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین چشمی، یک عدد ساتور، یک عدد چاقو و یک عدد اره کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد برخورد با متخلفان محیط زیست و صیادان غیرقانونی در مناطق حفاظت‌شده، با جدیت تمام از سوی نیرو‌های یگان و با همکاری مراجع انتظامی دنبال می‌شود تا از گونه‌های در معرض خطر و حیات‌وحش منطقه محافظت شود.