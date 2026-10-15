به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش بزرگ «جان‌فدا» با حضور ۵ هزار نفر از مردم، بسیجیان، نیرو‌های مسلح، دانشجویان، دانش‌آموزان و مسئولان در شهرستان عباس‌آباد برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه عباس‌آباد با اشاره به حضور گسترده قشرهای مختلف مردم گفت: این حضور جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از شرکت‌کنندگان افزود: مردم شهرستان عباس‌آباد با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت و به برکت خون شهدا و رهبر شهید، همچنان در صحنه‌های دفاع از کشور حضور دارند.

سرهنگ رحیمی فرمانده سپاه عباس‌آباد، نیز با قدردانی از حضور مردم و حمایت دستگاه‌های اجرایی گفت: حضور بسیجیان، نیرو‌های مسلح و مسئولان شهرستان در این رزمایش، پیام ایستادگی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب را به همراه داشت.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، با قدردانی از ائمه جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین، مسئولان ادارات، بسیجیان خواهر و برادر و اصحاب رسانه افزود: شرکت‌کنندگان با تأسی از مکتب عاشورا، بر تداوم راه شهدا و پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تأکید کردند.

فرمانده سپاه عباس‌آباد همچنین از تلاش خبرنگاران و صداوسیما برای انعکاس این رزمایش و حضور مردم در دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.