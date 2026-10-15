به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به کاربرد ۲ آزمایشگاه پیشرفته گفت: کاربرد دستگاه پیشرفته «GC-MS» شناسایی و تشخیص بیش از ٣٠٠ هزار دارو و سموم در نمونه های بیولوژیک و غیر بیولوژیک با قطعیت تشخیص بسیار بالا است.

دکتر علی نقش افزود: از طریق این دستگاه ١٥٠ نمونه داخل ویال‌ها آماده شده و بطور اتومات توسط «ربات اتوسمپلر» تزریق می شود. وی ادامه داد: کاربرد دستگاه پیشرفته «GC-FID» شناسایی و آنالیز کمی الکل ها (اتانول و متانول) در نمونه‌های مشروبات الکلی ضبط شده و نیز تشخیص و آنالیز کمی الکل در مایعات بیولوژیک مانند خون و «زجاجیه» است

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی عنوان کرد: ۴۸ نمونه آماده سازی شده توسط ربات «هد اسپیس» به طور اتومات به دستگاه تزریق می‌شود.

دکتر نقش با بیان این که برای خرید این ۲ دستگاه پیشرفته حدود ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه پرداخت شده است، افزود: سال گذشته نیز ۳۰۰ میلیارد ریال برای تهیه چیلر و تجهیزات هزینه شد که در مجموع در یک سال اخیر یک هزار میلیارد ریال برای تجهیزات آزمایشگاه پزشکی قانونی استان هزینه شده است.