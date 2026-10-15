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دو دستگاه پیشرفته پزشکی قانونی با ۷۰ میلیارد تومان هزینه در آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان رضوی در مشهد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به کاربرد ۲ آزمایشگاه پیشرفته گفت: کاربرد دستگاه پیشرفته «GC-MS» شناسایی و تشخیص بیش از ٣٠٠ هزار دارو و سموم در نمونه های بیولوژیک و غیر بیولوژیک با قطعیت تشخیص بسیار بالا است.
دکتر علی نقش افزود: از طریق این دستگاه ١٥٠ نمونه داخل ویالها آماده شده و بطور اتومات توسط «ربات اتوسمپلر» تزریق می شود.
وی ادامه داد: کاربرد دستگاه پیشرفته «GC-FID» شناسایی و آنالیز کمی الکل ها (اتانول و متانول) در نمونههای مشروبات الکلی ضبط شده و نیز تشخیص و آنالیز کمی الکل در مایعات بیولوژیک مانند خون و «زجاجیه» است