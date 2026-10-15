به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی بیانگر پایداری نسبی هوا تا تقریبا روز‌های اولیه هفته آینده می‌باشد و با توجه به سکون نسبی جو پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و شهری افزایش خواهد یافت.

همچنین وضعیت آسمان استان طی ۵ روز آینده عمدتا قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز طی روز‌های آینده نوسان دمایی قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.