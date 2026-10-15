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پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پنجشنبه ۲۳ مهر، پایداری نسبی هوا تا روزهای نخستین هفته آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی بیانگر پایداری نسبی هوا تا تقریبا روزهای اولیه هفته آینده میباشد و با توجه به سکون نسبی جو پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و شهری افزایش خواهد یافت.
همچنین وضعیت آسمان استان طی ۵ روز آینده عمدتا قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی میشود.
از نظر دمایی نیز طی روزهای آینده نوسان دمایی قابل ملاحظهای نخواهیم داشت.