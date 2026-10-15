مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان و متخصصان و پشتیبانی‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، بخشی از ظرفیت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی امسال به مدار تولید بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی افزود: با وجود حجم گسترده کار بازسازی و پیچیدگی‌های آن، در تلاشیم بخشی از ظرفیت پالایگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی را امسال به مدار بازگردانیم.

وی گزارشی از روند کار بازسازی در پالایشگاه فاز‌های ۴ و ۵، فاز‌های ۹ و ۱۰ و فاز ۱۴ ارائه داد و گفت: فعالیت‌ها در جلسات مستمر با اعضای کنسرسیوم‌های طرف قرارداد پایش می‌شود و مطابق با برنامه زمانبندی در حال پیشرفت است.