سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: ۱۵ پرونده در کارگروه امور زیربنایی بررسی و تصویب شد که ۱۴ پرونده مربوط به طرح‌های تولیدی، صنعتی، گردشگری و اقامتی و یک پرونده نیز مربوط به طرح‌های جامع و محدوده‌های شهری بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احسان کرم‌زاده در کارگروه امور زیربنایی استان اظهار کرد: با برگزاری منظم جلسات، تقریباً تمام پرونده‌های در انتظار طرح در این کارگروه بررسی شده‌اند.

وی بیان کرد: پنجمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان در کمتر از سه ماه اخیر برگزار شد و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، میانگین فاصله برگزاری جلسات به حدود ۱۲ روز رسیده است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: در این جلسه ۱۵ پرونده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که ۱۴ پرونده مربوط به طرح‌های تولیدی، صنعتی، گردشگری و اقامتی و یک پرونده نیز مربوط به طرح‌های جامع و محدوده‌های شهری بود.

کرم زاده با اشاره به اهداف بررسی طرح‌های شهری تصریح کرد: تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن، طرح‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت و سایر طرح‌های حوزه مسکن از جمله موضوعاتی است که در این پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

کرم‌زاده با اشاره به روند بررسی پرونده‌های باقی‌مانده در کارگروه امور زیربنایی افزود: با تصویب پرونده‌های این جلسه، تقریباً تمام پرونده‌هایی که در انتظار طرح در کارگروه بودند، بررسی شده‌اند و پرونده‌های دیگر نیز در حال تکمیل مدارک برای ارائه در جلسات آینده هستند.

وی تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات کارگروه با هدف تسریع در بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز، جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند رسیدگی به طرح‌ها و پروژه‌های استان با سرعت بیشتری دنبال شود.