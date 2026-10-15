مردی با مشکلات شناختی و ذهنی که سه سال از خانواده خود دور مانده بود، با پیگیری کارشناسان اورژانس اجتماعی اصفهان شناسایی شد و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این فرد که فاقد مدارک هویتی بود و در شرایط دشواری زندگی می‌کرد، پس از ابتلا به بیماری در بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر بستری و سپس به اورژانس اجتماعی معرفی شد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: کارشناسان اورژانس اجتماعی با انجام پیگیری‌های تخصصی، هویت وی را شناسایی کردند و پس از شناسایی خانواده‌اش، زمینه بازگشت او به آغوش خانواده و بهره‌مندی از حمایت‌های لازم را فراهم آوردند.

سمیه کریمی با تأکید بر اهمیت همکاری مراکز درمانی و نهاد‌های حمایتی، تعامل بین‌بخشی را در شناسایی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر مؤثر دانست.

به گفته وی شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده افراد در معرض آسیب اجتماعی، با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرند.