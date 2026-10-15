دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از ارائه کمک‌ها و خدمات حمایتی به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال به خانوداده زندانی نیازمند در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در جریان سرکشی شبانه از خانواده‌های زندانیان نیازمند، با بررسی شرایط زندگی این خانواده، اقدامات لازم برای تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری و بهبود وضعیت معیشتی آنان انجام شد.

وی افزود: یک دستگاه آبگرمکن، یک دستگاه بخاری، یک دستگاه اجاق گاز رومیزی، یک دستگاه یخچال، یک دستگاه تلویزیون و یک بسته معیشتی به خانواده موردنظر اهدا شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: علاوه بر تأمین اقلام ضروری، مساعدت‌هایی نیز برای بهسازی و نصب تأسیسات و تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز این خانواده انجام شد که مجموع کمک‌ها و خدمات ارائه‌شده، ارزشی در حدود ۳ میلیارد ریال دارد.

قاسمی افزود: پس از شناسایی خانواده‌های واجد شرایط و بررسی نیاز‌های آنان، اقلام ضروری زندگی تهیه و با هدف کاهش مشکلات معیشتی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت حمایت مستمر و هدفمند از خانواده‌های زندانیان نیازمند گفت: رسیدگی به مشکلات معیشتی این خانواده‌ها، علاوه بر کاهش فشار‌های اقتصادی، در حفظ بنیان خانواده، حمایت از اعضای آسیب‌پذیر و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد.