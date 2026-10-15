به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان از کسب ۷ عنوان برتر کشوری توسط دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان در دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

جعفر زنجانی گفت: دانش‌آموزان زنجانی در این جشنواره موفق به کسب ۲ مقام اول، یک مقام دوم و ۴ مقام سوم کشوری شدند.

وی افزود: این موفقیت‌ها شامل ۲ مقام اول در محور آزمایشگاه، یک مقام دوم در محور دست‌سازه، ۲ مقام سوم در محور قرآن و معارف اسلامی و ۲ مقام سوم در محور مناظره علمی است.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان، تلاش دانش‌آموزان، راهنمایی معلمان و دبیران، حمایت مدیران مدارس و کارشناسان و همراهی خانواده‌ها را از عوامل این موفقیت برشمرد.

زنجانی با اشاره به نقش جشنواره نوجوان خوارزمی در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان گفت: این جشنواره زمینه تقویت خلاقیت، تفکر نقاد، روحیه پرسشگری و تبدیل آموخته‌های نظری به مهارت‌های عملی را فراهم می‌کند.

وی حمایت مستمر از استعدادهای دانش‌آموزی را از اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان دانست.