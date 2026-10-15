به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در ایستگاه‌های ولدان با ۱۲۱، انقلاب با ۱۲۳، خرازی با ۱۴۷، دانشگاه صنعتی با ۱۱۱ و رهنان با ۱۰۸ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

وضعیت امروز هوا همچنین در ایستگاه‌های احمدآباد با ۸۸، استانداری با ۸۵، پروین با ۸۷، پارک زمزم با ۶۰، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۸۲، کاوه با ۸۲، استانداری با ۷۵، کردآباد با ۹۱، سپاها‌ن‌شهر با ۷۷، میرزا طاهر با ۸۵، رودکی با ۸۷، فرشادی با ۸۰، فیض با ۹۰، زینبیه با ۶۸ و کاوه با ۸۹ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.

بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز میانگین هوای اصفهان با ۹۴ AQl در وضعیت قابل‌قبول است.

شاخص کیفی هوا امروز در نجف آباد با ۸۲، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با ۷۴، محمودآباد شهرک منتظری با ۸۷، کاشان با ۶۹ و مبارکه با ۹۲ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است و هوا در خمینی‌شهر با ۱۳۷ و قهجاورستان با ۱۲۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.