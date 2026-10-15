ساعات صبح امروز در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و طی ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر، طی ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان و پاره‌ای نقاط مرکزی و غربی رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

وی گفت: دریا تا ساعات ظهر نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم پیش بینی می‌شود و بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر مورد انتظار است.

حمزه نژاد افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر افزایش و گذر ابر و احتمال افزایش باد لحظه‌ای در مناطق شمالی تنگه هرمز دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود در ساعت بعدازظهر و شب شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی جهت رفت و آمد ایمن تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

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کارشناس هواشناسی گفت: تا روز شنبه ۲۵ مهرماه ضمن تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا با افزایش باد‌های جنوب غربی بویژه در ساعات بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی، طی امروز و فردا، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.