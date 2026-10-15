نمایشگاه توانمندی‌های بومی و محلی بخش ارجمند، با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی، حمایت از تولیدات محلی و فراهم‌سازی زمینه رونق اقتصادی منطقه، میزبان مسئولان و نمایندگان روستا‌های بخش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میر بخشدار ارجمند به همراه شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر ارجمند، جمعی از مدیران و مسئولان، اعضای شورا‌های اسلامی و دهیاران روستاها، با حضور در یادمان شهدای گمنام شهر ارجمند، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

این نمایشگاه در ۱۰ غرفه ظرفیت‌های بومی و محلی بخش ارجمند در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معرفی شد و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محلی، صیانت از میراث فرهنگی و بهره‌گیری از قابلیت‌های منطقه برای تقویت اشتغال و رونق اقتصادی تأکید شد.