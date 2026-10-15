به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مسابقات که در ساری برگزار شد، بیش از یک‌هزار تیم از نقاط مختلف کشور در بیش از ۱۰ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

لیگ ربات‌های جنگجوی آزاد، رویدادی است که در آن استعداد‌های علمی، پژوهشی و مهارتی نوجوانان و جوانان ایرانی در رشته‌ها و لیگ‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

دانش‌آموزان افتخارآفرین تیم ایرانیوم گچساران شامل آرسام افراشته، رادمهر امیری، پویان قوامی، طا‌ها رشیدی، سید محمد افتخاری و محمد طا‌ها معصومی‌نسب بودند که با تلاش و عملکرد فنی خود نقش مهمی در کسب این عنوان قهرمانی ایفا کردند.

مدیریت و سرپرستی تیم ایرانیوم بر عهده میلاد معصومی‌نسب و فاطمه بهیارکیش بود.