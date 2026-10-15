به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۳ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

وزیران خارجه چین و روسیه درباره ایران، اوکراین و همکاری‌های دوجانبه رایزنی کردند

چین بر ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا تأکید کرد

چین یک موشک فضایی جدید را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و ۱۰ ماهواره را در مدار قرار داد

سازمان ملل درباره ادامه حملات اسرائیل به غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد

روزنامه چاینا دیلی

افتتاح پل جدید مرزی چین و کره شمالی، زمینه را برای توسعه تجارت و رفت‌وآمد دو کشور فراهم می‌کند

منطقه گوانگ‌شی چین برای گسترش اقتصاد دریایی و تقویت تجارت با کشور‌های جنوب شرق آسیا برنامه‌ریزی می‌کند

حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان، نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه را افزایش داده است

روزنامه گلوبال تایمز

وزیران خارجه چین و روسیه در دیدار با یکدیگر درباره مسائل منطقه‌ای از جمله بحران ایران گفت‌و‌گو کردند

افتتاح پل جدید بر روی رودخانه مرزی چین و کره شمالی، با هدف توسعه مبادلات تجاری و ارتباطات مردمی

نمایشگاه واردات و صادرات چین پس از ۷۰ سال، همچنان بستری برای گسترش همکاری‌های تجاری با شرکای بین‌المللی است

تبادل دانشجو و دیدار نوجوانان آمریکایی از دانشگاه چینهوا، نشانه‌ای از ادامه ارتباطات مردمی دو کشور

چین بر مخالفت خود با اقدامات تجاری یک‌جانبه و تلاش برای حفظ همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید کرد

سی‌جی‌تی‌ان

دیدار وزیران خارجه چین و روسیه؛ ایران و اوکراین از محور‌های رایزنی‌های منطقه‌ای دو طرف

رئیس‌جمهور چین خواستار پیشرفت قاطع در اجرای برنامه «چین سالم» در دوره برنامه پنج‌ساله پانزدهم شد

افتتاح پل مرزی جدید چین و کره شمالی برای تسهیل تجارت و رفت‌وآمد مردم

روزنامه مردم

رئیس‌جمهور چین در پیامی به مناسبت برگزاری یکصد و چهلمین نمایشگاه واردات و صادرات چین، بر اهمیت این رویداد تأکید کرد

نخست‌وزیر چین در مراسم افتتاح نمایشگاه واردات و صادرات، بر توسعه باکیفیت و گسترش گشایش اقتصادی تأکید کرد

دیدار وزیر خارجه چین با همتای روس خود در حاشیه نشست امنیتی آسیا؛ هماهنگی درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی

چین بر ضرورت تقویت همکاری‌های آفریقا و چین و توسعه مشارکت‌های دوجانبه تأکید کرد

رشد تجارت خارجی چین در ۹ ماه نخست سال، با افزایش مبادلات و گسترش همکاری‌های اقتصادی

چین بر ضرورت توسعه خدمات سلامت و دستیابی به پیشرفت قاطع در برنامه «چین سالم» تأکید کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

افزایش شدید آلودگی در سنگاپور مردم را غافلگیر کرد، مه دود غلیظ به مشاغل و کارگران در فضای باز آسیب رساند

اقتصاد‌های جنوب شرقی آسیا در بحبوحه جنگ ایران در حال رشد هستند، اما تورم به اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد

اندونزی در پی تشدید معضل دود و غبار فرامرزی ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها، بیش از ۲۰۰ نفر و ۹ شرکت را به عنوان مظنون معرفی کرد

بانکوک پست

فدراسیون صنایع اندونزی خسارات سیل را بین ۶ تا ۷ میلیارد بات برآورد کرد

صندوق بین‌المللی پول از تایلند خواست تا تاب‌آوری خود را افزایش دهد

رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حملات علیه عربستان می‌تواند پیامد‌های منفی دامنه‌داری در «همه جا» داشته باشد

نیو استریت تایمز

با به‌کارگیری تاکتیک‌های جدید ایران برای هدف قرار دادن نفتکش‌ها، قیمت نفت جهش کرد

مالایی میل

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که به دلیل پیامد‌های جنگ مرتبط با ایران، عرضه گازوئیل تا سال ۲۰۲۷ همچنان «محدود» باقی خواهد ماند

جنگ ایران خاورمیانه را به سوی رکود سوق می‌دهد؛ هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره افول اقتصادی

مه‌دود ناشی از اندونزی موجب افزایش شدید آلودگی در مالزی و سنگاپور شده و مدارس تیمور شرقی را به تعطیلی کشانده است

برناما

احمد زاهد: مالزی فناوری‌های نوین پلیسی چین را برای مبارزه با جرم و جنایت بررسی می‌کند

مالزی خواستار همکاری قوی‌تر آسه‌آن در زمینه تهدیدات سایبری مرتبط با هوش مصنوعی شد

اج مالزی

سفارت آمریکا: بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی در حال بررسی فرصت‌های موجود در حوزه عناصر کمیاب در مالزی هستند

استار مالزی

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات در تایلند برای مقابله با پیری جمعیت و خطرات بدهی شد

فری مالزیا تودی

جمال الدین خیری. وزیر سابق بهداشت. از دولت می‌خواهد موضع قاطع‌تری در قبال اندونزی در مورد مه‌دود اتخاذ کند

بیزنس تودی مالزی

مالزی و اندونزی مذاکرات خود را برای اقدام مشترک علیه ریزگرد‌های فرامرزی آغاز کردند

استریت تایمز

لاوروف از روسیه و وانگ از چین در نشست امنیتی آسیا درباره همکاری‌ها، اوکراین و ایران گفت‌و‌گو کردند

آسترو آوانی

ترامپ و نتانیاهو درباره گزینه‌های حمله به ایران گفت‌و‌گو کردند

ادامه جنگ ایران و آمریکا ممکن است قیمت دارو را افزایش دهد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه اطلاعات روز

درگیری در قندهار؛ طالبان می‌گویند دو مخالف مسلح خود را کشته‌اند

حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ دو کشتی دیگر هدف قرار گرفتند

شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری یک مسجد را به آتش کشیدند

روزنامه انیس

گفت‌و‌گو درباره تقویت روابط میان افغانستان و جامعه جهانی

تاکید وزیر آب و انرژی بر بهبود خدمات سفارت افغانستان در ریاض

شرکت هیئت ۲۰ نفری تاجران افغان در نمایشگاه ایران

دیدار معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ با سفیر جمهوری اسلامی آذربایجان

رئیس خط آهن برای شرکت در نشست اکو به قزاقستان رفت

روزنامه هشت صبح

از ممنوعیت واردات تا شراکت در قاچاق؛ دارو‌های پاکستانی چگونه به بازار‌های افغانستان می‌رسند؟

منابع: استخبارات طالبان سه جوان را در بادغیس بازداشت کردند

کره شمالی دو نوع موشک کروز قابل پرتاب از زیردریایی را آزمایش کرد

بهای جهانی نفت کاهش یافت

روزنامه هیواد

دیپلماسی اقتصادی، ابزاری برای پیشبرد منافع ملی افغانستان

افغانستان به جای رقابت مرکز همکاری‌های منطقه‌ای است

همکاری‌های اقتصادی افغانستان و ایران

روزنامه شریعت

از جایگاه تاریخی تا چشم انداز‌های نوین تجارت افغانستان

هشدار حوثی‌ها به آمریکا درباره جنگ یمن

کره شمالی موشک جدید خود را به نمایش گذاشت