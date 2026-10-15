به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۳۱ سال پیش، ساعت ۹ صبح بیست و دوم مهرماه، صفحه تاریخ مازندران ورق خورد. سرزمین باران، قدمگاه پدر امت شد و برای استان مازندران، یک حساب مخصوصی باید باز کرد. در میان جمع دلباختگان و عاشقان، گویی آسمان و زمین در یک نقطه تلاقی کردند و این دیار، میزبان رهبر انقلاب اسلامی شد.

حسینیه عاشقان؛ نقطه تلاقی آسمان و زمین

در حریم قدسی حسینیه عاشقان، تنگه حساسی وجود دارد؛ تنگه‌ای که در طول تاریخ بی‌سابقه است و مال زمان ماست. اینجا، از شور حسینیه تا شکوه جا‌هایی که نگهبان حیات و آبادانی‌اند، حضور رهبری در کنار بنایی که نام شهید را بر سینه دارد، پیوندی بود میان سخاوت آسمان و تدبیر آینده‌نگر برای آبادانی این سرزمین.

از شور حسینیه تا شکوه سد

یکی از مهم‌ترین محور‌های این سفر تاریخی، تأکید بر مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن آب رودخانه‌های کشور بود. رهبر انقلاب در این سفر، از طرحهای آبی استان بازدید کردند و بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از نعمت الهی آب تأکید کردند. این تدبیر آینده‌نگر، زمینه‌ساز شکوه سد‌هایی شد که امروز نگهبان حیات و آبادانی مازندران هستند.

آرامش خاک روستای اورست؛ طلوع دوباره امید

از شکوه سد که گذشتیم، به آرامش خاک روستای اورست رسیدیم؛ روستایی در دورترین نقطه مازندران. گویی خورشید امید در پاییز اورست دوباره طلوع کرد و نظر مسئولان حکومت اسلامی، تفاوتی میان روستا‌های دورافتاده و شهر‌های بزرگ قائل نشد. این نگاه، برگرفته از سیره امام رضا (ع) بود که فرمودند: «همه بندگان خدا در حکومت اسلامی، از حقوق برابر برخوردارند.»

پیوند سخاوت آسمان و تدبیر آینده‌نگر

سفر تاریخی رهبر انقلاب به مازندران، نه‌تنها یک رویداد سیاسی، که پیوندی بود میان سخاوت آسمان و تدبیر آینده‌نگر برای آبادانی این سرزمین. از شور حسینیه عاشقان تا شکوه سد، از آرامش خاک روستا تا طلوع دوباره امید، مازندران این‌گونه در خاطره تاریخ، قدمگاه رهبری شد.

۳۱ سال بعد؛ خاطره‌ای که زنده است

۳۱ سال از آن روز تاریخی گذشته است، اما خاطره آن سفر، همچنان در دل مردم مازندران زنده است. مردم این دیار، آن روز را نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی، که به عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه و آبادانی استان به یاد می‌آورند. سفر رهبر انقلاب به مازندران، فصل جدیدی در تاریخ این سرزمین گشود و مسیر پیشرفت و آبادانی را هموارتر کرد.

سید رضا کریمی – خبرگزاری صدا و سیمای مازندران