با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ۶ قاضی و کارمند نمونه کشوری سال ۱۴۰۴ دستگاه قضایی استان مرکزی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ۶ نفر از قضات و کارکنان نمونه کشوری سال ۱۴۰۴ دستگاه قضایی استان مرکزی تجلیل شد. در این مراسم بر ضرورت تحقق رضایتمندی مردم و رفع کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان تأکید شد.

جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در این مراسم با اشاره به معرفی استان مرکزی به‌عنوان نمونه کشوری در بخش اجرایی گفت: این موفقیت زمانی کامل می‌شود که آثار رضایتمندی از عملکرد دستگاه‌ها در جامعه و در میان مردم مشاهده شود.

وی با تأکید بر اهمیت سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس نتایج ملموس در جامعه افزود: رضایتمندی مردم باید در ارزیابی موفقیت دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام جزایی، مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان و اهمیت آن گفت: دستگاه قضایی استان با ۵۵ درصد ظرفیت نیروی انسانی فعالیت می‌کند و با کمبود جدی قاضی مواجه است.

وی با بیان اینکه بسیاری از قضات شاغل در استان مرکزی غیربومی هستند بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم تأکید کرد.

در این مراسم، از ۶ نفر از قضات و کارکنان نمونه کشوری سال ۱۴۰۴ دستگاه قضایی استان مرکزی به پاس تلاش‌ها و عملکردشان تجلیل شد.