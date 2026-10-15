در پی اجرای گشت مشترک نظارتی از واحدهای صنفی مشاور املاک در شهرستان فیروزکوه، چهار واحد متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی شناسایی و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان گشت مشترک نظارتی از واحد‌های صنفی مشاور املاک در فیروزکوه، چهار واحد متخلف به دلیل تخلفات صنفی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

گشت مشترک با حضور نمایندگان اداره صمت، بازرسی اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در سطح شهر اجرا شد.

تخلفات شناسایی‌شده شامل درج‌نکردن قیمت، صادرنکردن صورتحساب و نداشتن پروانه کسب بود که پس از تکمیل گزارش‌های بازرسی، پرونده واحد‌های متخلف برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.