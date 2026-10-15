معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در مراسم اختتامیه دوره‌ی توانمندسازی کارشناسان پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پایش تندرستی را ابزاری حیاتی برای صیانت از سلامت جسم و روان دانشجویان و مبنای علمی تصمیم‌گیری‌های کلان دانست و بر ضرورت توسعه این طرح برای تمامی دانشجویان جدیدالورود تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در آیین اختتامیه دوره‌ی توانمندسازی کارشناسان پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها که با میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران، این دانشگاه، نقش کارشناسان این حوزه را در سلامت آینده‌سازان کشور بی‌نظیر توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ورزش و تندرستی در سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح در حوزه ورزش دانشجویی و قهرمان‌سازی، نیازمند داده‌های کلیدی، دقیق و کامل است؛ چرا که کمبود یا نقص در داده‌ها می‌تواند اهداف این حوزه را با چالش مواجه سازد.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان با اشاره به اهمیت آگاهی از وضعیت جسمانی دانشجویان پیش از فعالیت‌های ورزشی سنگین، تصریح کرد: اقداماتی که کارشناسان در بخش پایش تندرستی انجام می‌دهند، در هم‌افزایی با مراکز سلامت روان و جسم، نقشی انسانی و کلیدی دارد تا دانشگاه‌ها جوانانی سالم، بانشاط و آماده برای پیشبرد اهداف علمی تحویل جامعه دهند.

دکتر دانشیان با اشاره به آمار پوشش ۲۴ هزار نفری در این طرح و تقدیر از زحمات پیشگامان این عرصه، خاطرنشان کرد: ظرفیت و جامعه‌ی هدف ما بسیار فراتر از این آمار است. هدف‌گذاری کلان اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پوشش حداکثری دانشجویان جدیدالورود در طرح پایش تندرستی محقق شود؛ امری که جز با حضور کارشناسان آموزش‌دیده و تجهیز به ابزار‌های لازم میسر نمی‌شود.

وی در ادامه از رصد مستمر فعالیت‌های دانشگاه‌ها در حوزه پایش تندرستی توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان تقدیر کرد و گفت: این پایش‌های مستمر به ما کمک می‌کند تا در تعامل با دستگاه‌های مختلف، نیاز‌های واقعی هر دانشگاه را دقیق‌تر شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

دکتر دانشیان در پایان ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای تمامی استادان، کارشناسان پ، ابراز امیدواری کرد: با همدلی و هم‌افزایی، نسلی آموزش‌دیده، با سلامت جسمانی و روانی مطلوب به جامعه معرفی کنیم تا کشور عزیزمان بیش از پیش در مسیر اعتلا و دستیابی به اهداف عالی خود گام بردارد.