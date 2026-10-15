به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۲۲۸ شب از شبی که نخستین قدم‌های استوار مردم در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌ها نقش بست، سپری شد و این میدان‌ها به دفتر ماندگار وفاداری و استقامت مردم استان تبدیل شدند.

در طول این ۲۲۸ شب، میدان ۲۲ بهمن ایلام از یک مکان گردهمایی فراتر رفت و به تپنده‌ترین نبض همدلی، وحدت و آرمان‌خواهی مردم سراسر استان بدل شد.

حضوری که نخست با چند قدم عاشقانه آغاز شد، امروز پس از ۲۲۸ شب مداومت، به زنجیره‌ای ناگسستنی از دلدادگی به انقلاب اسلامی پیوند خورد و جلوه‌ای باشکوه از بصیرت مردم ایلام را به نمایش گذاشت.